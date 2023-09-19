В Самаре в тройном ДТП пострадал мотоциклист

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18 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:25 в Октябрьском районе г. Самары. 66-летний водитель, управляя автомобилем Great Wall Hover двигался по ул. Революционная в направлении ул. Мориса Тореза. В пути следования при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda под управлением 39-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. После удара, мотоцикл отбросило на автомобиль ВАЗ 21140 под управлением 23-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель мотоцикла, где ему назначено амбулаторное лечение.