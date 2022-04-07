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В Самаре в спецприемнике умер мужчина

7 апреля 2022 09:42
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в Самаре в спецприемнике умер мужчина

Стало известно о происшествии в одном из спецприемников Самары. Там скончался задержанный местный житель. Ситуацию прокомментировали представители Следственного комитета.

— Сейчас следователи проводят доследственную проверку. При первичном осмотре следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Осведомленный источник 63.RU уточнил детали происшествия. По словам собеседника, мужчина был наркоманом, и якобы в его карманах нашли запрещенные вещества.

— Предполагаемая причина смерти — передозировка. Но точно это станет известно после вскрытия, — добавил источник.

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