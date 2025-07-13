В Самаре в шахте лифта на стройке нашли упавшего мужчину

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Утром в субботу, 12 июля, в шахте лифта одного из строящихся домов на улице Вилоновской обнаружили мужчину, пишет 63.RU.

На стройплощадку прибыли медики и сотрудники МЧС.

«Мужчина лежал на глубине пяти метров. Мы подслушали, что говорили медики: у пострадавшего переломы со смещением кисти правой руки, ребер и бедра. Мужчине зафиксировали шею и положили на щит», — сообщили очевидцы происшествия.

Также самарцы рассказали, что охранник стройплощадки был пьян и не мог объяснить, как на огороженной территории оказался посторонний. К месту происшествия прибыла жена упавшего.

«Она заявила, что муж вчера вечером куда-то вышел из дома, видимо, выпивать хотел. Так он и оказался на стройке», — цитируют женщину читатели 63.RU.

Собственный источник редакции рассказал, что пострадавшего госпитализировали.