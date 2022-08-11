В Самаре в пожаре на Ташкентской пострадала 11-летняя девочка

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В среду, 10 августа, в Кировском районе Самары на улице Ташкентской загорелась квартира в 12-этажном жилом доме № 153.

Квартира вспыхнула в 16:19, на место экстренно выехали пожарно-спасательные отряды. Спустя 27 минут ЧП удалось ликвидировать, огонь успел объять 15 квадратных метров, горели личные вещи.

Пожарные при помощи спецсредств спасли 10 человек, из которых трое пострадали: 92-летняя женщина, 11-летняя девочка и 52-летний мужчина. Их доставили в больницу имени В.Д. Середавина. К счастью погибших нет, всего спасатели эвакуировали 40 человек, пишет ГТРК Самара.

«Для тушения пожара привлекались 37 человек и 10 единиц техники», - отметили в ГУ МЧС по Самарской области.