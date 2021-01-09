В Самаре в кафе подрались два водителя маршруток

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В Самаре водители маршруток подрались и один из них оказался в больнице.

ЧП случилось в помещении кафе, которое находится рядом с конечной парковкой маршрутных автобусов на проспекте Кирова. 31 декабря примерно в полдень мужчины, видимо, решили закончить смену пораньше. Употребив спиртные напитки, они разгорячились, начали спорить и в итоге подрались.

Как стало известно журналисту КП-Самара, драка завязалась между 52-летним водителем маршрутки №297 - и 34-летним возителя на 261-м маршруте. Более молодой оппонент оказался сильнее, в итоге старший попал на больничную койку с переломом нескольких ребер и повреждением левого легкого.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Во всех его тонкостях предстоит разобраться следователям, пишет КП-Самара.