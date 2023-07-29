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В Самаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадали женщина и мальчик

29 июля 2023 10:55
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В Самаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадали женщина и мальчик

28 июля на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре в 19:17. Водитель 1981 г.р., управляя автомашиной Chery Tiggo, двигался по Московскому шоссе, в районе дома 18 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего, допустил столкновение с транспортным средством Луидор 2250 (автомобиль скорой помощи, следовал без пациентов), под управлением водителя 1970 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры Chery Tiggo женщина 1987 г.р. и мальчик 2012 г.р. Им назначено амбулаторное лечение

Теги: ДТП

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