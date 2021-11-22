В Самаре в ДТП пострадали два водителя

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21 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 21:40 в Советском районе Самары. Мужчина 1984 года рождения, стаж вождения которого составляет менее года, двигался на автомобиле «Datsun on-DO» по ул. Дыбенко со стороны ул. Авроры в направлении ул. Карбышева. В пути следования, на регулируемом перекрестке ул. Дыбенко и ул. Ивана Булкина, при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем «Kia Ceed», под управлением молодого человека 2000 года рождения.

В результате ДТП оба водителя автомобилей были доставлены в медицинское учреждение.