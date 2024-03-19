В Самаре в ДТП пострадали водитель и две девочки

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18 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе Самары. В 15:57 час. 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Южная. В пути следования, в направлении пос. Южный в районе дома № 23 по Южному проезду, при совершении манёвра левого поворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, под управлением водителя 1976 года рождения, двигавшегося со встречного направления прямо. Водитель и пассажиры: две-девочки 2007 и 2006 года рождения автомобиля Volkswagen Polo – госпитализированы.