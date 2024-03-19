В Самаре в ДТП пострадали водитель и две девочки

Я нашел ошибку
Главные новости:
В православный праздник в честь иконы Божией Матери «Державная» преосвященный Софроний, епископ Кинельский и Безенчукский совершил Божественную литургию в храме учреждения в поселке Спиридоновка.
ИК-26 УФСИН СО посетил Владыка Софроний
Подготовительные работы начаты заблаговременно.
В Самаре готовятся к проведению месячника по благоустройству города
В Самаре ремонт организован непрерывно, в две смены (дневную и ночную).
Аварийно-ямочный ремонт дорог в Самаре ведется круглосуточно
Жители Самары изготовили порядка 180 ростовых кукол. Участие в конкурсе приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы.
Подведены итоги городского конкурса «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
АО «ФПК» предлагает пассажирам специальное постное меню в поездах дальнего следования на протяжении всего Великого Поста, с 18 марта по 4 мая включительно.
Пассажиры КбшЖД смогут попробовать блюда постного меню в поездах дальнего следования
Ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина расскажет, как они готовят учителей будущего.
«Добрые новости»: пройдет онлайн-лекторий на тему «Самарский Педагогический: Как мы готовим учителя будущего»
Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку нацпроекта «Производительность труда».
Нацпроект «Производительность труда» расширили на туристическую отрасль
В Самаре ночью -6, -8°С, днем +1, +3°С.
20 марта в Самарской области без осадков, до +5°С
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.98
0.11
EUR 100.24
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Центр занятости населения Тольятти приглашает соискателей работы на мероприятие с участием ООО «Тольяттикаучук»
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП пострадали водитель и две девочки

19 марта 2024 12:12
354
В Самаре в ДТП пострадали водитель и две девочки

18 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе Самары. В 15:57 час. 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Южная. В пути следования, в направлении пос. Южный в районе дома № 23 по Южному проезду, при совершении манёвра левого поворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, под управлением водителя 1976 года рождения, двигавшегося со встречного направления прямо. Водитель и пассажиры: две-девочки 2007 и 2006 года рождения автомобиля Volkswagen Polo – госпитализированы.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Суходоле ГАЗель наехала на газовую трубу
18 марта 2024, 12:52
В Суходоле ГАЗель наехала на газовую трубу
Пожарные-спасатели незамедлительно блокировали подход людей к поврежденной трубе. Происшествия
450
В Самаре в ДТП пострадала пятилетняя девочка
18 марта 2024, 12:23
В Самаре в ДТП пострадала пятилетняя девочка
Столкнулись  LADA Kalina и Audi Q7. Происшествия
550
15 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в котором пострадали 7 человек.
16 марта 2024, 14:38
О дорожной обстановке в регионе за прошедшие сутки
15 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в котором пострадали 7 человек. Происшествия
1006
В центре внимания
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
211
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
251
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
432
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
1264
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024  17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
694
Весь список