В Самаре в ДТП пострадали пятеро

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8 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 00:20 в Самаре. Женщина 1985 года рождения, стаж вождения которой составляет 11 лет, двигалась на автомобиле «Renault Logan» по ул. Потапова. В пути следования, при выезде с перекрестка неравнозначных дорог, у дома №245 по ул. Ново-Садовой, она не уступила дорогу транспортному средству и столкнулась с автомобилем «Kia Optima», под управлением молодого человека 2002 года рождения.

После чего автомобиль «Kia Optima» по инерции продолжил свое движение и совершил столкновение с трансформаторной подстанцией. В результате ДТП пострадали 5 человек: водитель и несовершеннолетний пассажир, 2005 года рождения, автомобиля «Renault Logan; водитель и два несовершеннолетних пассажира, оба 2004 года рождения, автомобиля «Kia Optima». Всех их доставили в ближайшее медицинское учреждение.