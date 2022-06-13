В Самаре в ДТП пострадали два пассажира

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12 июня на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе областного центра в 10:10. Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», следовал по ул. Московское шоссе со стороны ул. Банная. При выполнении маневра левого поворота в направлении парковочной площадки д.27 по ул. Московское шоссе 18, не уступил дорогу автомобилю «Ford Focus», под управлением женщины-водителя 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира автомобиля «Ford Focus»: мужчина и женщина 1938 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.