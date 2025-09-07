В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители

110

6 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, погибло - 2.

В Кировском районе Самары в 00:50 17-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя мопедом, двигался по проспекту Металлургов со стороны ул. Строителей в направлении ул. Елизарова. В пути следования, перед поворотом направо, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с а/м Chevrolet Aveo, под управлением 19-летнего водителя, который двигался по проспекту Металлургов в попутном направлении. Водителю мопеда после обследования медиками назначено амбулаторное лечение.