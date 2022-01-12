В Самаре в ДТП пострадала женщина-пассажирка

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11 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 10:00 в Самаре. Мужчина 1956 года рождения, стаж вождения которого составляет 48 лет, двигался на автомобиле «LADA Kalina» по 18 км Московского шоссе со стороны ул. Банной в направлении Ракитовского шоссе.

По предварительной информации, на регулируемом перекрестке, при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора, водитель не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо, и совершил столкновение с автомобилем «Porsche Cayenne», под управлением мужчины 1978 года рождения. Женщина-пассажир отечественного автомобиля, 1958 года рождения, была госпитализирована в медицинское учреждения.