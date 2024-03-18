В Самаре в ДТП пострадала пятилетняя девочка

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17 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в котором пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары. В 19:42 час. 41-летний водитель, управляя автомобилем LADA Kalina, ул. Ново-Садовая со стороны ул. Северо-восточная магистраль в направлении пр. Ленина. В пути следования, напротив д. 106 «ж», при повороте налево на ул. Соколова, нарушил требования п. 6.3 ПДД РФ и совершил столкновение с автомобилем Audi Q7, под управлением водителя 1990 года рождения, двигавшегося по ул. Ново-Садовая от пр. Ленина в направлении ул. Северо-восточной магистрали. 5 –летней девочке-пассажиру автомобиля Audi Q7 – рекомендовано амбулаторное лечение.