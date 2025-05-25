В Самаре в ДТП пострадал молодой водитель мопеда

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24 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:30 в Октябрьском районе г. Самары. 42-летний мужчина, управляя автомобилем Škoda Yeti, двигался по ул. Революционная, в нарушении п. 8.8 ПДД РФ, при повороте налево не уступил дорогу мопеду SMART, под управлением 24-летнего водителя, который двигался по ул. Революционная во встречном направлении прямо. С места ДТП водитель мопеда доставлен в лечебное учреждение.