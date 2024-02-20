Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам
В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам
Около стадиона "Солидарность Самара Арена" появятся многоэтажная гостиница и учебный корпус
Около стадиона "Солидарность Самара Арена" возведут гостиницу и учебный корпус
В Тольятти 44-летний мужчина пытался зарезать сына
В Тольятти 44-летний мужчина пытался зарезать сына
В Самаре в ДТП на Гагарина пострадали двое
В Самаре в ДТП на Гагарина пострадали двое
В Самарской области завершился традиционный турнир по спортивным танцам – соревнования «Жемчужина Поволжья»
В Самарской области завершился традиционный турнир по спортивным танцам – соревнования «Жемчужина Поволжья»
Завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду сезона 2023/2024 года
Завершился личный чемпионат России по мотогонкам на льду сезона 2023/2024 года
В Самаре прогремит праздничный салют
В Самаре прогремит праздничный салют
Китай назвал санкции США за сотрудничество с Россией неприемлемыми
Китай назвал санкции США за сотрудничество с Россией неприемлемыми
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.41
-0.14
EUR 99.49
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества
Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП на Гагарина пострадали двое

20 февраля 2024 13:19
56
В Самаре в ДТП на Гагарина пострадали двое

19 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 11 человек. 

Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары. В 19:12 час. 30-летний водитель, управляя а/м Hyundai Solaris, двигался по ул. Гагарина со стороны ул. Советской Армии. В пути следования в районе дома № 115 по ул. Гагарина, в нарушение п. 13.4 ПДД РФ, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Niva, под управлением водителя 2002 года рождения, вследствие чего допустил столкновение.  Пассажиры автомобиля Hyundai Solaris: 44-летняя женщина-пассажир и 9-летний ребенок – госпитализированы.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из разбитой машины их доставали спасатели противопожарной службы региона.
18 февраля 2024, 18:55
В Большеглушицком районе 18 февраля в аварии с большегрузом погибли два человека
Из разбитой машины их доставали спасатели противопожарной службы региона. Происшествия
605
В Волжском районе в ДТП попал шестилетний мальчик на бензо-снегокате
18 февраля 2024, 12:48
В Волжском районе в ДТП попал шестилетний мальчик на бензо-снегокате
Ребенок госпитализирован. Происшествия
775
В Тольятти водитель сбил семилетнюю девочку
16 февраля 2024, 12:08
В Тольятти водитель сбил семилетнюю девочку
15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.  Происшествия
512
В центре внимания
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
145
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
170
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
205
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1364
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
709
Весь список