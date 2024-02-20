В Самаре в ДТП на Гагарина пострадали двое

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19 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Советском районе Самары. В 19:12 час. 30-летний водитель, управляя а/м Hyundai Solaris, двигался по ул. Гагарина со стороны ул. Советской Армии. В пути следования в районе дома № 115 по ул. Гагарина, в нарушение п. 13.4 ПДД РФ, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Niva, под управлением водителя 2002 года рождения, вследствие чего допустил столкновение. Пассажиры автомобиля Hyundai Solaris: 44-летняя женщина-пассажир и 9-летний ребенок – госпитализированы.