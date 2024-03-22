В Самаре в ДТП машину отбросило в столб

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21 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадал 1 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе Самары. В 07:07 час. 55-летний водитель, управляя автомобилем Lada XRAY, двигался по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Парижской Коммуны в направлении ул. Симферопольская. В пути следования, в районе дома № 1 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, под управлением водителя 1957 года рождения, двигавшегося в попутном направлении, с последующим столкновением с автомобилем Honda Freed, под управлением женщены-водителя 1979 г.р., который отбросило на препятствие в виде светофорного объекта, расположенного справа по ходу движения транспортного средства. Женщина-водитель госпитализирована.