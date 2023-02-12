В Самаре в доме на ул. Советской обрушился потолок

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Все произошло ночью в доме на улице Советской, 81. По словам горожан, соседние дома расселяют, а этот дом находится в очень плохом состоянии, но очередь на расселение до него никак не доходит.



Судя по кадрам, обрушилось перекрытие между квартирой на втором этаже и чердаком. В одну из комнат ввалились деревянные конструкции и шифер с крыши. Теперь вместо потолка там зияет большая дыра. Пострадал ли кто-нибудь, пока неизвестно.



Год постройки - 1951. По предварительным данным, дом не признан аварийным, пишет Самара Город | Новости Самары.