В Самаре утром эвакуировали 150 человек из ТЦ Letout

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В Самаре в четверг, 21 марта 2024 года, в ТЦ Letout на 18 км Московского шоссе произошло срабатывание пожарной сигнализации. К месту ЧП прибыли оперативные службы города

– Сообщение на пульт дежурного поступило в 09:58. Прибывшими подразделениями установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на цокольном этаже, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В целях безопасности из здания эвакуировали 150 человек, детей в их числе не было. Как сообщили в экстренной службе, погибших и пострадавших нет, пишет Самара-КП.