В Самаре утонувшую женщину в одежде достали из Волги

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В Самаре во вторник, 26 октября, из Волги достали утонувшую женщину. Тело обнаружили в реке в районе старой набережной (пересечение улиц Максима Горького и Красноармейской).

«Боже, на улице октябрь. Она что, плавала в ледяной воде?» - задаются вопросом очевидцы.

Как и почему женщина оказалась в воде? Ответ на этот вопрос предстоит найти следователям, которые вместе с водолазами и полицейскими находятся на месте трагедии.

Сейчас изучаются вещи, которые были с утонувшей. Это рюкзак и сумка, внутри которой, в числе прочего, несколько записных книжек.

Муж женщины, прибежавший с работы, сейчас общается с сотрудниками правоохранительных органов. Он шокирован и уже начал давать показания, сообщает ГТРК Самара.