Я нашел ошибку
Главные новости:
Большой груз ложится на плечи властей республики, которые принимают все необходимые меры.
Песков: ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростая
Посвященный учрежденному в 2021 году Деню отца.
Стартовал региональный фестиваль «Самый спортивный папа»
С 1918 года при выполнении служебных обязанностей погибло 328 сотрудников органов внутренних дел Самарской области.
8 ноября – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД
Подходит к завершению модернизация головной канализационной насосной станции №13 в Самаре
Подходит к завершению модернизация головной канализационной насосной станции №13 в Самаре
В Самаре установили и задержали организатора незаконного собрания автомобилистов
В Самаре установили и задержали организатора незаконного собрания автомобилистов
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом
Уроженец Ульяновской области застрелил товарища во время охоты в Самарской области
Уроженец Ульяновской области застрелил товарища во время охоты в Самарской области
Маршруты автобусов №1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября
Маршруты автобусов №1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.49
0.01
EUR 82.81
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
4 ноября пройдут онлайн-соревнования Самарской области по шахматам (блиц)
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре установили и задержали организатора незаконного собрания автомобилистов

8 ноября 2021 13:52
146
В Самаре установили и задержали организатора незаконного собрания автомобилистов

Вечером 30 октября 2021 года, в ходе мониторинга сети Интернет, сотрудники самарской полиции выявили информацию о том, что в областной столице на парковке у торгового центра, расположенного на проспекте Кирова и парковочной площадке у футбольного стадиона на улице Демократической организовано массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, повлекших нарушение общественного порядка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что участники мероприятия – автовладельцы, прибывшие из соседних регионов и жители Самары. С молодыми людьми проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений правил дорожного движения и общественного порядка. 

В отношении участников мероприятий сотрудниками полиции составлены 24 административных протокола - за нарушение правил перевозки людей – 2 протокола, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 3, управление транспортным средством при наличии неисправностей - 4, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке - 4, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения – 1, 2 протокола за потребление алкогольной продукции в общественных местах и 8 протоколов за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Сотрудники полиции установили и задержали организатора мероприятия и администратора группы в социальных сетях. Ими оказались жители Самары и Отрадного 1998 и 1990 годов рождения. В отношении самарца за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка собран административный материал.

Промышленным районным судом г. Самары по результатам рассмотрения административного материала по ч. 1 ст. 20.2.2 "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", на жителя Самары наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
8 ноября 2021  12:48
Еще 1 736 жителей Самарской области заболели коронавирусом
201
8 ноября 2021  11:44
"Главная Тема" с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире состоится 9 ноября
181
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска: список
8 ноября 2021  10:16
Куда в Самарской области не пустят без COVID-пропуска
3394
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
8 ноября 2021  10:10
В Самарской области 8 ноября откроются все магазины и организации сферы услуг
272
Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни
8 ноября 2021  09:56
Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни
381
Весь список