В Самаре упавшие деревья на улице Дыбенко перекрыли движение

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Вторник, 30 ноября, преподнес немало неприятных погодных сюрпризов жителям Самары. Утро началось с сильнейшего гололеда и пробок в 9 баллов. К тому же, в регион ворвался и сильный ветер, который, вероятно, стал причиной ЧП на улице Дыбенко. Фотографии появились в распоряжении редакции tvsamara.ru.

Не пройти, не проехать. Упавшие деревья полностью перегородили дорогу. По предварительным данным, пострадавших нет. Беда обошла стороной и автовладельцев – машины в целости и сохранности. Судя по всему, старые стволы не выдержали сильного ветра, который обрушился на регион, и повалились. Ранее МЧС объявило об установлении повышенного, оранжевого, уровня погодной опасности в Самарской области. В отдельных районах губернии специалисты прогнозируют порывы до 25 м/с.

За сегодня это не первый подобный случай в губернии. В ночь на 30 ноября сильный ветер повалил деревья на автомобили в Тольятти.

Фото: tvsamara.ru/ Анастасия Охотина