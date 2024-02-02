В Самаре ученик получил серьезную травму во время инцидента на территории школы

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В Самаре организована доследственная проверка по информации в соцмедиа о получении травмы школьником.



Сегодня в соцмедиа размещена информация о том, что несовершеннолетний получил травму в школе.



В настоящее время следственным отделом по Промышленному району Самары организована доследственная проверка, следователи выехали в школу для проведения опроса свидетелей и очевидцев происшествия, а также осмотра места происшествия, с целью установления всех обстоятельств происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших указанный инцидент на территории школы, сообщает пресс-служба СУ СКР Самары.