В Самаре у метро Безымянка продавали контрафактные сигареты

125

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре в ходе проверки поступившего в полицию обращения выявили факт реализации табачной продукции с признаками контрафакта.

Продажа осуществлялась возле входа в станцию метро «Безымянка». Из незаконного оборота полицейские изъяли 2500 пачек табачной продукции на сумму более 200 000 рублей. При проверке сотрудники подразделения ИАЗ установили, что деятельность по реализации табачной продукции организовала жительница Самары 1979 года рождения. Реализовывал товар ее несовершеннолетний сын – молодой человек 2004 года рождения.

В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» . Кроме того, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 Управления МВД России по г. Самаре в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» .

Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до пятисот рублей.