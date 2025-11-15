В Самаре у чиновника чуть не забрали квартиру в историческом центре за 10 млн

194

В Самаре проверили расходы начальника отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли.

Интерес надзорных органов вызвала квартира, которую он приобрёл в историческом центре города. Как сообщили в региональной прокуратуре, стоимость недвижимости превышала 10 миллионов рублей.

Проверка показала, что доходы чиновника и его родственников были значительно ниже суммы, потраченной на покупку жилья. Доказать законность происхождения средств мужчина не смог.

Прокуратура направила иск в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворили частично: было принято решение взыскать с чиновника более 2,4 миллиона рублей, пишет Самара-МК.