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В Самаре тушили пожар в двухэтажном здании на Молодогвардейском спуске

17 декабря 2021 11:50
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В Самаре тушили пожар в двухэтажном здании на Молодогвардейском спуске

Пожарные потушили возгорание в двухэтажном административном здании на Молодогвардейском спуске, 2 в Самаре. На ликвидацию огня ушло более четырех часов.

— 17 декабря 2021 года в 8:20 была объявлена локализация возгорания. Полностью ликвидировать пожар удалось в 10:47. Пострадавших и погибших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило здание примерно в шесть часов утра. Площадь пожара составила 450 кв. м. На месте работали 91 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 59 специалистов и 20 машин. Из-за чего началось возгорание, пока не известно. Отметим, что постройка в последнее время не эксплуатировалась, сообщает SAMARA.KP.

Теги: МЧС

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