В Самаре тушили два дома на 250 кв. метрах

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В ночь на субботу, 24 июля, в Самарской области произошел крупный пожар.



В 03:23 на пульт оперативного дежурного поступила информация о возгорании дома по адресу Набережная реки Самара, 361. По прибытию пожарных подразделений выяснилось, что горит 2 дома общей площадью 250 кв. метров. На момент приезда расчетов существовала угроза распространения огня на соседние строения.



По данным регионального МЧС, ликвидировать открытое горение удалось в 05:23. Для тушения привлекались 87 человек личного состава и 24 единицы техники, сообщает Нетипичная Самара.