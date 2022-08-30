В Самаре трое рабочих пострадали при хлопке  на судне Ярославец во время ремонтных работ

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Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности при проведении ремонтных работ на судне в Самаре.

По предварительным данным 30 августа, около 11 часов 20 минут (мск), на территории базы отстоя судов, расположенной в Самаре, при производстве ремонтных работ на судне Ярославец произошел хлопок. В результате травмированы трое рабочих, которые направлены в медицинское учреждение. Судно получило повреждение верхней палубы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

На место происшествия выехали и.о. Куйбышевского транспортного прокурора, следственно-оперативная группа Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и следователь Центрального МСУТ СК России.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура