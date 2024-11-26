В Самаре трамвай сошел с рельсов, сбил пешехода и врезался в иномарку

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По предварительным данным Госавтоинспекции, ДТП произошло 25 ноября в 17:38 в Самаре. Трамвай ехал по маршруту № 9 со стороны Заводского шоссе в направлении улицы XXII Партсъезда.



Напротив дома № 8/3 по Заводскому шоссе трамвай сошел с рельсов, наехал на 48-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре на "зеленый". Затем вагон врезался в Kia Sportage. Иномаркой управлял 43-летний водитель.



Машина остановилась и не мешала дальнейшему движению. В момент аварии в трамвае находилось 30 пассажиров. Помощь потребовалась только пешеходу - его госпитализировали, сообщили в ГУ МВД России по региону, пишет Сова.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области