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В Самаре трамвай сошел с рельсов

23 февраля 2022 10:43
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В Самаре трамвай сошел с рельсов

Вечером, 22 февраля 2022 года, на просторах социальных сетей появились фотографии сошедшего с рельсов трамвая в Самаре. Кадры запечатлел на смартфон житель города. 

ЧП произошло в районе пересечения улиц Советской и Свободы примерно в 21:00. На фотографиях видно, что трамвай №13 сошел с рельсов вправо и остановился в метре от световой опоры. Люди предположили в комментариях, что инцидент произошел из-за неубранного снега. Но очевидцы сообщают, что у вагона могло вывернуть колесо. 

Напомним, что подобное ЧП произошло 11 февраля, только на пересечении Ставропольской и Советской.  Один из вагонов сошел с рельсов во второй половине дня, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/life_samara

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