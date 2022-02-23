В Самаре трамвай сошел с рельсов

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Вечером, 22 февраля 2022 года, на просторах социальных сетей появились фотографии сошедшего с рельсов трамвая в Самаре. Кадры запечатлел на смартфон житель города.

ЧП произошло в районе пересечения улиц Советской и Свободы примерно в 21:00. На фотографиях видно, что трамвай №13 сошел с рельсов вправо и остановился в метре от световой опоры. Люди предположили в комментариях, что инцидент произошел из-за неубранного снега. Но очевидцы сообщают, что у вагона могло вывернуть колесо.

Напомним, что подобное ЧП произошло 11 февраля, только на пересечении Ставропольской и Советской. Один из вагонов сошел с рельсов во второй половине дня, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/life_samara