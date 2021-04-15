В Самаре судью будут судить за взятку

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Промышленного районного суда города Самары в отставке. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания ВККС.

Преступление квалифицировано как покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

При этом дело посредника в передаче денег судье уже ушло в суд с обвинением в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Сообщалось, что, по версии следствия, в октябре прошлого года житель Самары предложил знакомой, представшей перед судом по делу о мошенничестве, свое посредничество в передаче взятки должностным лицам Промышленного районного суда. Деньги предназначались за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы. После получения от женщины 400 тыс. руб. обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области и уже под их контролем передал деньги судье.

Судья была задержана с поличным 30 октября 2020 года. После этого она подала заявление о прекращении полномочий судьи, которое и было удовлетворено в ноябре, пишет Волга Ньюс.

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