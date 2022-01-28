В Самаре судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя

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В г. Самаре судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя за нарушение административного законодательства на 14 суток.

В г. Самаре сотрудники полиции установили, что на одного из индивидуальных предпринимателей города нелегально работает иностранный гражданин. Женщина привлекла к трудовой деятельности в качестве разнорабочего гражданина другого государства, который соответствующего разрешения, как требует законодательство Российской Федерации, не имел.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», суд назначил предпринимателю, занимающему ремонтными работами, наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток.

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Тольятти на основании исполнительного документа возбуждено производство о приостановлении деятельности. Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения нелегального работника. Деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.