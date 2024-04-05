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В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы

5 апреля 2024 13:38
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В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы

В пятницу, 5 апреля, Самарский районный суд закончил рассматривать дело бывшего главы регионального Бюро медико-социальной экспертизы(БМСЭ) Дмитрия Драча. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет 63.ру.

Экс-глава ведомства оказался в центре скандала весной 2021 года. Вопросы к Дмитрию Драчу у следователей возникли из-за нескольких контрактов на аренду жилых зданий и помещений. Их общая площадь не превышала 6000 «квадратов».

— По версии следствия, возглавив бюро в 2016 году, Дмитрий Драч решил воспользоваться своими должностными полномочиями в пользу ООО «Контраст Плюс», аффилированного его знакомым. С членами руководства компании была достигнута договоренность о размещении структурных подразделений бюро медсоцэкспертизы в зданиях, принадлежащих «Контраст Плюс» на правах аренды. При этом часть этих помещений находилась в состоянии, непригодном для эксплуатации, а потребность в использовании других помещений отсутствовала вовсе. Подготовить необходимую документацию должен был его зам. Сумма ущерба государству составила 27 миллионов рублей. Учреждение незаконно оплачивало хозобслуживание и техническое содержание арендуемых помещений на сумму больше 14 миллионов рублей. При этом по контрактам расходы должны были нести арендодатели, — сообщили в СУ СКР по Самарской области. — Кроме того, в 2018 году руководство бюро приобрело комплекс зданий за сумму, превышающую 238 миллионов рублей. Однако их стоимость была завышена.

Расследование этого уголовного дела заняло чуть больше года. Летом 2022 года материалы передали в суд. Большую часть времени Дмитрий Драч находился под подпиской о невыезде. Однако уже на финишной прямой судебного следствия ему изменили меру пресечения и отправили в СИЗО.

Но на этом черная полоса в жизни экс-главы БМСЭ не закончилась. В начале марта 2024 года супруга Дмитрия Драча покончила с собой.

Месяц спустя, в апреле 2024 года, прошли прения сторон. И представители гособвинения запросили для бывшего чиновника 9,5 лет лишения свободы. Итоговое решение озвучили в пятницу, 5 апреля, в Самарском районном суде.

— Дмитрия Драча приговорили к 9 годам лишения свободы. Его заместителя — к 8,5 годам. Оба должны будут отбывать наказание в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания осужденным запретили занимать определенные должности в течение трех лет. Также им предстоит возместить сумму причиненного ущерба, — сообщили представители прокуратуры Самарской области.

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