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В Самаре строительная компания распространяла недостоверную информацию

25 мая 2021 13:58
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В Самаре строительная компания распространяла в сети недостоверную информацию

Она разместила в сети проектную декларацию, содержащую недостоверные сведения.

Строительная компания ООО «Альянс» нарушила требования законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, разместив недостоверную информацию в интернете Прокуратура Самары приняла меры реагирования.

- Компания, которая строит многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом на пересечении улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе, разместила на сайте Единой информационной системы жилищного строительства проектной декларации недостоверную информацию, - рассказали в областной прокуратуре.

В адрес руководителя компании было внесено представление для устранения выявленных нарушений. Сейчас в отношении должностного лица и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.28 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». В министерстве строительства Самарской области выдвинуто предупреждение руководителю строительной компании, пишет SAMARA.KP.RU.

Теги: прокуратура строительные компании

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