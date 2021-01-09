В Самаре столкнулись три машины, пострадал ребенок

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8 января на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. При этом 13 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний. Погибших нет.

В Самаре в 15:00 водитель - женщина 1982 г.р., управляя автомобилем «Фиат», двигалась по Южному шоссе со стороны Заводского шоссе в направлении Уральского шоссе и напротив строения № 5 по Южному шоссе, нарушила ПДД. Она столкнулась с попутно движущимся автомобилем «Рено», под управлением водителя 1986 г.р., который впоследствии столкнулся с выезжающим с прилегающей территории автомобилем «Рено», под управлением водителя 1967 г.р.

В результате ДТП легкие телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир автомобиля «Фиат» 2011 г.р., сообщает облМВД.