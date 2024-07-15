В Самаре стали меньше травиться грибами

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За 6 месяцев 2024 года управление Роспотребнадзора зарегистрировало 29 случаев отравления грибами. При этом за аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 40 случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В ведомстве напомнили, что грибы, являясь деликатесным продуктом, могут вызывать тяжелые отравления с летальными исходами, пишет Волга Ньюс.

"Основные причины отравлений грибами — сбор и употребление в пищу "неизвестных грибов"; приобретение их в местах несанкционированной торговли (в том числе у граждан); нарушение технологии приготовления блюд из грибов в домашних условиях", - рассказали в Роспотребнадзоре.