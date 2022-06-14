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В Самаре сотрудники транспортной полиции и ОМОН Росгвардии спасли молодую девушку

14 июня 2022 13:32
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В Самаре сотрудники транспортной полиции и ОМОН Росгвардии спасли молодую девушку

В ходе патрулирования акватории рек Волга и Самара командир отделения патрульно-постовой службы полиции Самарского линейного отдела полиции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте старший сержант полиции Михаил Букреев совместно с двумя сотрудниками ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области заметили девушку, которая перелезла через ограждение и, предположительно, хотела спрыгнуть с автомобильного моста через реку Самара.

Сотрудники транспортной полиции и бойцы Росгвардии незамедлительно пришвартовали маломерное судно на служебной лодочной станции, находящейся в нескольких десятках метров от моста, и на служебной автомашине проследовали на сам мост. На месте происшествия они увидели заплаканную молодую девушку. Старший сержант полиции Михаил Букреев вместе с омоновцем стали разговаривать с ней, пытались отвлечь. Задавали различные вопросы, на которые она из-за слез практически не могла ничего ответить. В этот момент другой сотрудник Росгвардии схватил отчаявшуюся девушку и перетащил через ограждение на мост. После этого её усадили в служебный автомобиль и доставили на лодочную станцию, где напоили чаем, успокоили и оказали помощь. 

В ходе беседы было установлено, что 23-летняя уроженка Республики Татарстан, проживающая в Самаре, из-за накопившихся жизненных проблем спонтанно хотела спрыгнуть с указанного моста в реку. Девушка была передана бригаде «скорой помощи». 

При помощи мессенджера она передала сотрудникам сообщение о том, что сейчас чувствует себя хорошо и очень благодарна им за то, что остановили её от необдуманного поступка. 

Данную информацию сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области

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