В Самаре со льда около Загородного парка спасли мужчину

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20 января спасатели Поисково-спасательного подразделения «Поляна Фрунзе» провели спасательные работы по транспортировке со льда молодого человека. В 08.10 поступил вызов на спасательную станцию от очевидца.

На льду, в районе Загородного парка на удалении 20 метров от береговой линии лежит человек. Для оказания помощи от спасательной станции вышел аэроглиссер «Патруль». Пострадавшего доставили на спасательную станцию и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. С симптомами сильного переохлаждения он был госпитализирован.

Фото: ПСС по Самарской области.