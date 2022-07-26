в Самаре снова тушат пожар на Арцыбушевской

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Тревожные сообщения поступают от жителей областной столицы губернии. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, столбы дыма опять были замечены в центре города утром во вторник, 26 июля, на улице Арцыбушевской на пересечении с Ульяновской.

Напомним, что в понедельник, 25 июля, в Самаре загорелось пустующее здание. В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, что сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 11:52. Загорелось не эксплуатируемое строение на площади 20 квадратных метров по адресу Арцыбушевская, 108. Потушить пожар удалось меньше чем за час. Уже к 12:16 он был ликвидирован. Для этого было привлечено 18 человек и 4 единицы техники.

Однако, самарцы предоставляют другую информацию, что здание до сих пор горит и прикрепили фотографии ЧП:

«Второй день пожарные тушат», - отметил очевидец.

На кадрах видны столбы густого дыма, на место прибыли службы экстренного реагирования. Сложно утверждать, что горит именно тоже здание. Так ли это на самом деле – неизвестно, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaradtp