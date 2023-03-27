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В Самаре снова нашли нелегальных мигрантов

27 марта 2023 13:07
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В Самаре снова нашли нелегальных мигрантов

Самарские правоохранители в течение нескольких дней проводили профилактические мероприятия на территории общежития, расположенного на ул. Калинина, и торговой базы на ул. Дальневосточной.

По результатам проверки к административной ответственности привлечено 59 человек.

Решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации шести иностранных граждан.

Подобные мероприятия на территории областного центра продолжаются.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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