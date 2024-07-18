В Самаре снова нашли нелегально работавших мигрантов

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Сотрудники управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства на территории одного на территории ремонтируемого объекта в Октябрьском районе областной столицы.

По итогам мероприятия выявлено 3 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов, которые привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ.

Кроме того, производится работа по установлению и привлечению недобросовестного работодателя к административной ответственности по ч. 1 ст 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу (патента).

Подобные мероприятия на территории региона проводятся на систематической основе.

Полицейские напоминают, что в соответствии со ст. 18.10 КоАП РФ иностранный гражданин осуществляющий трудовую деятельность, без действующего патента на работу, либо по патенту вне пределов субъекта РФ, на территорий которого иностранному гражданину выдан патент, либо по неуказанной в патенте профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности) подлежит административной ответственности, с наложением административного штрафа в размере от 2 000 рублей до 5 000 рублей с административным выдворением или без такового. Повторное нарушение иностранным гражданином в течении одного года аналогичного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от 5 000 рубелей до 7 000 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Прием иностранных граждан по вопросам оформления патента, осуществляется в многофункциональных миграционных центрах, по адресам:

– г. Самара, ул. Кабельная, д. 13А;

– г. Тольятти, пр. Тупиковый, д. 4.