В Самаре самолет-амфибию чуть не сбили системой ПВО

43

Взлетевшему в самарском регионе самолёту-амфибии сразу после взлета пришлось идти на посаду. Причиной стало требование ПВО, на радары которого угодило поднявшееся воздушное судно.



По сообщению телеграм-канала «Авиаинцидент», самолет-амфибия Л-145долженн был взлетать из Преображенке в Волжском районе в 10:30,о чем были предупреждены соответствующие службы. По неназваным пока причинам, экипаж воздушного судна не стал дожидаться установленных сроков и поднял самолет в небо в 9:41.



Это сразу вызвало тревогу на системах ПВО. Хорошо, что вместо пуска ракеты там сначала решили разобраться, что происходит, и не является ли это очередным головотяпством. Выяснив, что дело как раз в последнем, экипажу во избежание предложили немедленно сесть. В итоге уже в 9:45 воздушное судно доложило о посадке, сообщает "АиФ-Самара".