В Самаре с крыши глыба льда упала 10-летнего мальчика

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В Октябрьском районе разбираются с серьезным ЧП. Там с крыши дома № 6 по улице Часовой на ребенка рухнули снег и наледь. 10-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью — врачи зафиксировали у него перелом бедренной кости, пишет 63.ру.

— По версии следствия, в марте 2022 года председатель правления ТСЖ «Часовая, 6» не принял мер к очистке крыши обслуживаемого организацией дома от снега. Теперь его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Дело уже передано в суд, — рассказали в прокуратуре.