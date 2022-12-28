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В Самаре с крыши глыба льда упала 10-летнего мальчика

28 декабря 2022 13:08
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В Самаре с крыши глыба льда упала 10-летнего мальчика

В Октябрьском районе разбираются с серьезным ЧП. Там с крыши дома № 6 по улице Часовой на ребенка рухнули снег и наледь. 10-летний мальчик получил тяжкий вред здоровью — врачи зафиксировали у него перелом бедренной кости, пишет 63.ру.

— По версии следствия, в марте 2022 года председатель правления ТСЖ «Часовая, 6» не принял мер к очистке крыши обслуживаемого организацией дома от снега. Теперь его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Дело уже передано в суд, — рассказали в прокуратуре.

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