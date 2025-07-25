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В Самаре росгвардейцы задержали похитителя спортивных товаров

25 июля 2025 11:15
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В Самаре росгвардейцы задержали похитителя спортивных товаров

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Советском районе областной столицы. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что их помощь требуется в одном из спортивных магазинов – там сработала «тревожная кнопка». Росгвардейцы немедленно выдвинулись на место происшествия.

К прибывшим по указанному адресу патрульным обратился представитель службы безопасности крупной торговой сети и объяснил, что с помощью системы видеонаблюдения заметил, как один из посетителей намеревается похитить товар и явно не планирует их оплачивать, так как проследовал в сторону нерабочих касс.

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника в тот момент, когда он пересекал линию кассы через закрытый турникет и намеревался покинуть магазин – при себе у него находилась спортивная одежда, которую он пытался вынести из торгового зала стоимостью порядка 40 тысяч рублей.  

Росгвардейцы передали задержанного местного жителя 1997 года рождения своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия

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