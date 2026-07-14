В Самаре разыскана 14-летняя местная девочка

Полицейские установили, что в отношении девушки противоправные действия не совершались, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.Полиция благодарит за помощь неравнодушных жителей областного центра, волонтеров, представителей СМИ, блогосферы и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.

Ранее сообщалось: самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя 2012 года рождения, которая утром 13 июля 2026 года вышла из дома в Театральном проезде (Кировский район) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.