В Самаре разберут в суде ситуацию с провалом автомобиля в яму

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Легковушка провалилась в яму в луже 26 марта. Как рассказывает автоюрист, это случилось в пос. Зубчаниновка на ул. Цеховая. Водитель намерен судиться и для этого обратился к адвокату.

"Теперь необходимо оценить ущерб, определиться с ответчиками и взыскать ущерб, полученный в результате ДТП, с ответственных лиц", — рассказал Сергей Кайзеров.

По словам юриста, положительная практика уже есть. Пока не уточняется, кто должен будет отвечать по иску — чиновники или подрядчик, обслуживающий дороги в Кировском районе Самары, пишет Волга Ньюс.