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В Самаре расследуют массовую гибель рыбы на озере Рулевом. Специалисты Приволжского УГМС 22 апреля взяли там пробы воды.

По данным ведомства, проведен анализ на содержание кислорода, нитритного и аммонийного азота, нефтепродуктов, сероводорода, сульфитов. Результаты исследования показали, что в водоеме повышено содержание аммонийного азота и ХПК (химическое потребление кислорода). Что касается растворенного кислорода, то на момент обследования показания по нему были в норме.



Напомним, ранее жители областной столицы сообщили о заморе рыбы на водоемах в Волгаре и на Сухой Самарке. В обоих случаях предполагаемой причиной специалисты назвали нехватку кислорода. Мертвую рыбу также недавно нашли на искусственном водоеме в Тольятти. Сейчас сотрудники профильных ведомств продолжают выяснять, почему погибли эти особи, пишет Сова.инфо.

Фото: Приволжское УГМС