В Самаре расследуют инцидент с нападением в Октябрьском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре расследуют инцидент с нападением в Октябрьском районе

8 сентября 2025 13:11
130
В Самаре расследуют инцидент с нападением в Октябрьском районе

Самарским следователям предстоит разобраться в деталях инцидента в центре областной столицы. О нем стало известно в ночь на понедельник, 8 сентября.

В тот вечер в соцсетях появилось короткое видео, снятое, предположительно, в Октябрьском районе Самары. Автор ролика сообщил о возможном нападении на человека.

На кадрах, снятых из окна многоэтажки, показана парковка во дворе. На асфальте заметно большое темное пятно. Дальше показаны несколько человек, стоящих около автомобилей.

«Это просто жесть, все в крови», — описал увиденное очевидец.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что этот инцидент теперь является «подследственностью СК РФ». Такой ответ может судить о серьезном характере происшествия, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
28
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
36
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
101
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
100
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
138
Весь список