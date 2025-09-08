В Самаре расследуют инцидент с нападением в Октябрьском районе

130

Самарским следователям предстоит разобраться в деталях инцидента в центре областной столицы. О нем стало известно в ночь на понедельник, 8 сентября.

В тот вечер в соцсетях появилось короткое видео, снятое, предположительно, в Октябрьском районе Самары. Автор ролика сообщил о возможном нападении на человека.

На кадрах, снятых из окна многоэтажки, показана парковка во дворе. На асфальте заметно большое темное пятно. Дальше показаны несколько человек, стоящих около автомобилей.

«Это просто жесть, все в крови», — описал увиденное очевидец.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что этот инцидент теперь является «подследственностью СК РФ». Такой ответ может судить о серьезном характере происшествия, пишет 63.ру.