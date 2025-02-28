В Самаре работник одной из пекарен осуществлял свою деятельность без соответствующего патента

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Во время рейдов полицейские проверили разрешительные и удостоверяющие личность документы около двухсот человек.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Самаре совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции, а также представителями УФСБ России по Самарской области и военного следственного управления при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области в течение нескольких дней проводили профилактическую работу на территории двух районов областного центра.

Во время рейдов полицейские проверили разрешительные и удостоверяющие личность документы около двухсот человек, у двадцати из которых выявили нарушения миграционного законодательства.

Так, работник одной из пекарен, расположенных на территории овощной базы, осуществлял свою деятельность без соответствующего патента. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее он уклонился от исполнения назначенного судом наказания в виде административного выдворения путем самостоятельного выезда за пределы Российской Федерации. В отношении мужчины полицейские составили протоколы об административных правонарушениях: теперь иностранный гражданин вернется домой под контролем сотрудников органов внутренних дел.

Во время проверки жилого сектора, расположенного в районе улицы Железной Дивизии, двое мужчин, заметив служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции, попытались скрыться от сотрудников, побежав в разные стороны. После непродолжительной погони полицейские задержали их и установили, что иностранные граждане нарушили режим пребывания. Задержанные вместе с 6 работниками одной из торговых площадок также будут выдворены за пределы Российской Федерации.

Кроме того, в военные комиссариаты с проверяемых объектов полицейские доставили 20 граждан Российской Федерации.

Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.