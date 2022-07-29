в Самаре рабочего насмерть придавило ковшом

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Днем в четверг, 28 июля, в Самаре произошла трагедия. Об этом 63.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Новый владелец одного из участков территории бывшего подшипникового завода на улице Калинина, 1 решил расчистить ее. Экскаваторщик копал, а его коллега убирал найденный мусор. В какой-то момент рабочего придавили насмерть ковшом, — пояснил собеседник.

Причины гибели мужчины предстоит выяснить следователям. Известно, что на месте работали сотрудники Советского межрайонного следственного отдела. Они начали доследственную проверку, осмотрели место трагедии и опросили очевидцев.