В Самаре проверили развлекательные заведения

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Самаре совместно с отделом уголовного розыска, полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, а также представителями ГУ МВД России по Самарской области и Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области в течение нескольких дней в ночное и утреннее время проводили профилактическую работу на территории областного центра.

Так, во время рейда в развлекательных заведениях, расположенных на улицах Тувинской и Ставропольской, полицейские помешали желающим покинуть залы или спрятаться в подсобных помещениях посетителям, имеющим нарушения. Аналогичное мероприятие прошло в букмекерской конторе, расположенной на проспекте Кирова – там документы проверили у более чем двадцати любителей делать ставки на спортивные события.

На предмет нарушения миграционного законодательства отработаны пассажиры автобусов, следовавших по Южному шоссе. Профилактическую работу также провели на одном из объектов в Красноглинском районе, в том числе на прилегающей к международному аэропорту территории.

Всего в ходе проведенных мероприятий выявлено более 25 нарушителей. Все они привлечены к ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Полицейские рекомендуют гостям региона всегда иметь при себе документы, подтверждающие право на пребывание и проживание в Российской Федерации, а также соблюдать все установленные законы и правила.